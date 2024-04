Prinz Louis feiert Geburtstag: Fans warten vergeblich auf neue Fotos

Kommt das Foto vielleicht einfach nur verzögert?

Auch der Möglichkeit, dass es sich nur um einen zeitlichen Verzug handele und das Foto in den kommenden Stunden noch veröffentlicht werde, räumt die «Daily Mail» nur eine geringe Wahrscheinlichkeit ein. In den vergangenen Jahren seien die Fotos immer schon am Vorabend an die britischen Redaktionen verschickt worden, versehen mit einem Embargo. In den frühen Morgenstunden hätten die Zeitungen und Verlage dann die Bilder veröffentlichen dürfen, parallel zu den jeweiligen offiziellen Social–Media–Posts. Dieses Jahr hätte es aber kein Foto aus dem Kensington Palast für die Journalisten gegeben.