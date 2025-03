Prinz Robert von Luxemburg gibt Tod seines Sohnes Frederik bekannt

«Papa, bist du stolz auf mich?»

Auch über das letzte Gespräch mit seinem Sohn berichtet Prinz Robert von Luxemburg. Seine letzte Frage an seinen Vater sei gewesen, ob er stolz auf ihn sei. «Er hatte mehrere Tage lang kaum sprechen können, und so war die Klarheit dieser Worte ebenso überraschend wie das Gewicht des Augenblicks tiefgreifend.» Die Antwort sei« einfach gewesen und er hatte sie schon oft gehört», heisst es in dem Statement weiter. «Zu diesem Zeitpunkt brauchte er die Bestätigung, dass er in seinem kurzen und schönen Leben alles getan hatte, was er konnte, und dass er nun endlich weitergehen konnte.»