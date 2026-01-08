Prinz Vincent und Prinzessin Josephine posieren im Sonnenschein

Neben dem Zwillingspaar haben König Frederik und Königin Mary, die seit 2004 miteinander verheiratet sind, noch zwei weitere Kinder. Der Erstgeborene Christian zu Dänemark (20) ist seit der Amtsübernahme seines Vaters am 14. Januar 2024 der Kronprinz des dänischen Königshauses. Aktuell macht er seine militärische Ausbildung im Leutnant–Lehrgang in der Antvorskov–Kaserne in Slagelse. Prinzessin Isabella zu Dänemark kam am 21. April 2007 zur Welt, feierte im vergangenen Jahr also ihren 18. Geburtstag.