Prinz William backt am Nationalfeiertag in Cornwall

Pasteten backen mit dem Prinzen

William traf sich deshalb laut «People» mit der Familie Webb sowie weiteren Anwohnern – und liess sich auch zeigen, wie die traditionellen Pasties aus hofeigenem Gemüse hergestellt werden. Dabei legte er sich kurzerhand selbst eine Schürze um und unterstützte in der Küche. Danach besuchte er den Gemüsestand der Farm und pflanzte zum Abschluss einen Baum in einem neu angelegten Waldstück auf dem Gelände.