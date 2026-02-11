Prinz William beendet seine Saudi-Arabien-Reise

Die erste Station war das Sharaan–Naturreservat, wie unter anderem «People» berichtet. Dort traf William Ranger, die sich um den Schutz der heimischen Tierwelt und Landschaft kümmern. Vor Ort pflanzte er eine Akazie. Für den Prinzen von Wales ist das kein unbekanntes Terrain: Seit Jahren setzt er sich weltweit für Naturschutz ein, unterstützt die Organisation Tusk und zeichnet Umweltprojekte mit seinem Earthshot Prize aus. In einer Reihe von Kurzfilmen hat er zudem Naturschutz–Helden aus aller Welt porträtiert.