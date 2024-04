Prinz William bei Termin in Newcastle: Prinzessin Kate geht es «gut»

Prinz William (41) besuchte an diesem Dienstag (30. April) eine Wohltätigkeitsorganisation in Newcastle. «Kostenlose, lebensrettende Behandlung und Unterstützung für Männer in Krisen ist das, was James' Place in seinen Zentren im ganzen Land so aussergewöhnlich macht», heisst es zu dem Termin in einem Instagram–Post des offiziellen «The Prince and Princess of Wales»–Accounts. «Wir sind stolz darauf, heute den neuen Standort in Newcastle zu eröffnen, der bereits mehr als 140 Männern geholfen hat, seit er im Januar seine Türen geöffnet hat.»