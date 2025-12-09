Prinz William bekommt riesigen Kuchen zum Jubiläum

Unter dem Applaus der Anwesenden schnitt William die dreistöckige Torte mit einem goldenen Messer an. Danach stand ein kreatives Projekt auf dem Programm: Gemeinsam mit Mitarbeitern und jungen Menschen, die von Centrepoint unterstützt werden, gestaltete er ein Wandgemälde mit dem Titel «Wall of Hope». Das Kunstwerk wurde gemeinsam mit dem Künstler Lanré Olagoke entworfen, der selbst obdachlos war und 2024 für sein Engagement, Jugendlichen den Zugang zur Kunst zu ermöglichen, in den Order of the British Empire aufgenommen wurde.