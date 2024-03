Prinz William besucht die Stammkneipe von Ryan Reynolds

Prinz William (41) sucht trotz der angespannten royalen Lage so gut es geht seinen Alltag aufrechtzuerhalten. Am Freitagnachmittag besuchte er hierzu ein Pub in der walisischen Stadt Wrexham. Das Besondere: Die Kneipe «The Turf» ist das Stammlokal von Hollywoodstar Ryan Reynolds (47). Der Schauspieler ist der Eigentümer des örtlichen Fussballvereins AFC Wrexham und deswegen oft in der Stadt. Wie die britische «The Sun» berichtet, wurden neben Reynolds dort auch schon andere Promis wie Paul Rudd (54) und Will Ferrell (56) gesichtet.