Prinz William besucht Ehefrau Kate erneut in der Klinik

Prinzessin Kate (42) hat nach ihrer Bauchoperation am Dienstag auch am dritten Tag ihres Aufenthalts Gesellschaft am Krankenbett erhalten: Prinz William (41) besuchte seine Ehefrau auch am Donnerstag im Krankenhaus, wie Bilder beweisen. Kate erholt sich im Londoner Privatkrankenhaus The London Clinic derzeit von ihrem Eingriff. Fotos zeigen, wie der Prinz von Wales die Klinik im Stadtteil Marylebone am Donnerstagmittag in einem schwarzen Audi verliess. Der britische Thronfolger sass dabei selbst am Steuer.