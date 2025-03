Prinz William besucht Streitkräfte in Estland in Kampfuniform

Im Rahmen seiner Solo–Reise nach Estland ist Prinz William (42) am Freitag am Militärstützpunkt Tampa Camp in der Nähe der russischen Grenze eingetroffen. Bei seiner Ankunft zeigte sich der britische Royal in Kampfuniform. An der NATO–Grenze wurde er von den dort stationierten britischen Truppen begrüsst.