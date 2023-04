Prinz William: Diese Schlüsselrolle übernimmt er bei Charles' Krönung

Die Aufgabe von Prinz George

Als Zweiter in der Thronfolge wird auch der kleine Prinz George (9) eine wichtige Aufgabe erhalten. Er wird bei der Krönungszeremonie als Page of Honor, also Ehrenpage, dienen. Damit wird George laut «Telegraph» einer der jüngsten Thronfolger sein, der eine offizielle Rolle bei einer Krönung spielt. Georges jüngeren Geschwister, Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (5), sollen hingegen keine Aufgabe bei der Krönung haben. Zusammen mit Kate (41) und William sollen die drei Kinder aber direkt hinter Charles und Camilla bei der Zeremonie in die Westminster Abbey einlaufen.