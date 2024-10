Prinz William enthüllt: Das ist Prinz Georges neues Hobby

Auch Georges Eltern lieben das Wasser

Die Vorliebe fürs kühle Nass teilt der Mini–Royal mit seinen Eltern. Im September 2023 verriet seine Mutter Prinzessin Kate (42) im Podcast «The Good, The Bad & The Rugby», dass sie gerne im kalten Wasser schwimme. «Je kälter, desto besser. Ich liebe es absolut. Das geht so weit, dass William sagt: 'Catherine, du bist verrückt», erzählte sie.