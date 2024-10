Prinz William ernennt Politikerin Jacinda Ardern zur Dame

Prinz William (42) hat am 16. Oktober Jacinda Ardern (44) in einer feierlichen Zeremonie die Damehood verliehen und sie damit in den Ritterstand erhoben. Die ehemalige Premierministerin Neuseelands, die von 2017 bis 2023 im Amt war, wurde auf Schloss Windsor zur Dame Grand Commander des New Zealand Order of Merit ernannt.