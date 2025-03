Prinz William: Erste Auslandsreise des Jahres ohne Prinzessin Kate

Schon in wenigen Tagen wird sich der englische Thronfolger Prinz William (42) auf seinen ersten Auslandstrip des laufenden Jahres begeben. Die Reise führt ihn vom 20. bis zum 21. März nach Estland und damit an die NATO–Aussengrenze mit Russland, wie unter anderem «People» unter Berufung auf den Palast berichtet. Es ist bereits der zweite Besuch eines britischen Royals in dem baltischen Staat in diesem Jahr.