Prinz William: Erster Solo-Auftritt nach Andrew-Festnahme

Ganz reibungslos verlief der Abend allerdings nicht: Auf dem roten Teppich, der eigens für das royale Paar abgesperrt worden war, rief ein Anwesender laut: «Ist die Monarchie in Gefahr?» Auf die Frage, ob er den nominierten Film «Hamnet» gesehen habe, antwortete William: «Ich muss dafür in einem ruhigen Zustand sein – und das bin ich im Moment nicht. Ich hebe mir das auf.» Die Stimmung hellte sich jedoch hinter den Kulissen auf: Bilder des royalen Fotografen Andrew Parsons zeigten das Paar kichernd in einem Aufzug backstage.