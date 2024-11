Prinz William erzählt Ron Wood: Sohn Louis ist jetzt Schlagzeuger

Geht das jüngste Kind von Prinz William (42), Prinz Louis (6), etwa unter die Musiker? Wie «The Telegraph» berichtete, kam der britische Thronfolger bei der Verleihung der Tusk Awards in London mit dem Rolling–Stones–Bassisten Ron Wood (77) und dem ehemaligen Dire–Straits–Gitarristen Mark Knopfler (75) ins Gespräch. Dabei verriet William, dass sein Sohn seit Neustem Interesse an einem besonderen Musikinstrument hat. «Mein Jüngster lernt gerade Schlagzeug. Ich lebe mit den Fingern in den Ohren», witzelte William.