Prinz William erzielt im legendären Maracana-Stadion ein Tor

Prinz William: «Kennt ihr Aston Villa?»

Bevor es aufs Spielfeld ging, plauderte der künftige König mit den jungen Freiwilligen. «Mein Team ist Aston Villa, habt ihr von ihnen gehört – ihr müsst nicht ja sagen», scherzte der begeisterte Fan des Premier–League–Clubs. Im Spiel musste sich Williams Team geschlagen geben. Cafus Mannschaft gewann mit 3:2. Den Abschluss bildete ein Elfmeterschiessen gegen den 14–jährigen Torwart Pedro Enrique, während seine Teamkollegen Williams Namen skandierten. Der Prinz verwandelte – und wurde laut britischen Medienberichten von den jubelnden Kindern umringt. Pedro zeigte sich laut «Daily Mail» beeindruckt: «Ich hatte Angst und war nervös, aber auch sehr aufgeregt, weil er die berühmteste Person war, die je einen Elfmeter gegen mich geschossen hat.»