Prinz William: «Es liegt noch ein langer Weg vor uns»

Video bricht mit Hof–Regeln

Prinzessin Kate hatte am Montag ein ungewöhnlich privat anmutendes Video veröffentlicht. Darin gibt sie bekannt, dass nach ihrer Krebserkrankung die Chemotherapie beendet sei. Das Video geht über übliche höfische Statements weit hinaus. Society–Experten in aller Welt schätzen es als regelrechte Sensation ein. In dem Video verfolgt die Kamera die fünfköpfige royale Familie in privatesten Familien–Momenten, so etwa beim Spaziergang durch einen Wald oder am Rande eines Kornfelds. Ihre drei Kinder sind ungewohnt häufig und privat zu sehen. Prinz William liegt mit Kate im Arm auf dem Boden. Einmal küsst er seine Frau sogar auf die Wange, was einem Bruch mit den bisherigen Regeln der visuellen Darstellung der royalen Familie gleichkommt.