Prinz William geht wieder an die Arbeit - das ist sein erster Termin

Prinz William (42) wird bald wieder an die Arbeit zurück gehen. Wie aus dem Kalender der Royal Family hervorgeht, wird der Thronfolger am 5. September die Saatchi Galerie in London besuchen. Die Ausstellung der Homewards–Initiative mit dem Titel «Homelessness: Reframed» beleuchtet das Thema Obdachlosigkeit in Grossbritannien und erzählt die Geschichten von Betroffenen, auch durch ihre eigene Kunst.