Prinz William gibt Gastgeber-Stadt für Earthshot Prize 2026 bekannt

Privat nostalgischer Ort für William und Kate

Auch aus privaten Gründen dürfte sich Prinz William auf die Reise nach Mumbai freuen: Der Thronfolger und seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) verbinden mit dem Land besondere Verbindungen. Das Paar besuchte die Stadt zuletzt im Rahmen ihrer grossen Indien–Reise vor genau zehn Jahren. Ob die Prinzessin von Wales ihren Ehemann bei der Reise im November begleiten wird, ist nicht bekannt. Die letzten beiden Verleihungen liess sie aus gesundheitlichen und privaten Gründen aus.