Prinz William gibt in Video Earthshot-Prize-Finalisten bekannt

Die Ankündigung der Finalisten erfolgte im Rahmen der Earthshot Prize Innovation Summit in New York City. Prinz William selbst war bei dem Gipfel nicht vor Ort, dafür aber prominente Rednerinnen und Redner wie der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (82), Schauspieler Matt Damon (53), Starkoch und Earthshot–Jurymitglied José Andrés (55) sowie Hollywoodstar Jane Fonda (83).