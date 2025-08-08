Prinz William gratuliert Fussballklub zu historischem Moment

Truro City, auch bekannt als «The Tinners», wurde 1889 gegründet und ist der traditionsreichste Fussballverein der südwestlichsten Grafschaft Englands. Cornwall ist geografisch abgelegen und im englischen Profifussball kaum vertreten – die Region ist eher für Rugby und Cricket bekannt. Für viele Jahre spielte Truro City in den unteren Amateur– und Halbprofiligen, teils sogar ausserhalb Cornwalls, da das alte Stadion «Treyew Road» 2019 abgerissen wurde. Erst 2023 kehrte der Klub mit dem neuen Heim «Langarth Stadium» zurück. Im April sicherten sich die Tinners dann sensationell den Aufstieg.