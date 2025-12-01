Prinz William hält emotionale Rede in Wales

Prinz William (43) legte an diesem Montag einen kraftvollen Auftakt zu einer turbulenten Woche für die britische Königsfamilie hin. Der Prince of Wales reiste nach Newport in Südwales, um innovative Unternehmen zu würdigen und beim Wales Investment Summit eine Rede zu halten.
Sein Tag begann laut «People» bei KLA, einem internationalen Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Kalifornien. Das Unternehmen hat erst kürzlich eine neue Niederlassung in Newport eröffnet, einem wichtigen Standort für die britische Chipindustrie. William liess sich durch die Produktionsanlagen führen und sprach mit Auszubildenden sowie Absolventen, die zu den rund 750 Beschäftigten des Unternehmens gehören.
Beim anschliessenden Investment Summit trat William vor mehr als 300 Delegierte aus knapp 30 Ländern, die verschiedene Branchen wie den Energie–, Technologie– oder Finanzsektor vertraten. Der Thronfolger eröffnete seine Ansprache mit einem walisischen Gruss: «Prynhawn da» – «Guten Tag».
Ein Zuhause in Wales
Dann wurde es persönlich. «Wales war der erste Ort, an dem Catherine und ich gemeinsam ein Zuhause hatten, auf der Insel Anglesey», erzählte William dem Publikum. «Wenn man in Wales ein Zuhause findet, wird man Teil einer Familie von drei Millionen Menschen. Dieses Gefühl von Wärme und Zugehörigkeit macht Wales einzigartig.»
William schlug auch einen Bogen zur Geschichte. Er erinnerte daran, dass sein Vater König Charles III. (77) vor über einem halben Jahrhundert den Mitgründer von Sony persönlich überzeugt hatte, die erste europäische Fabrik des Konzerns in Wales zu errichten. «Diese Entscheidung war nicht einfach eine Investition. Es war ein Vertrauensbeweis in den Erfindungsgeist dieser Nation», so William. Die Nachwirkungen seien bis heute spürbar – tausende Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung über fünf Jahrzehnte hinweg.
Eine volle Woche steht bevor
Für William und seine Frau Prinzessin Kate (43) ist der Wales–Besuch nur der Auftakt einer ereignisreichen Dezemberwoche. Am 3. Dezember empfangen die beiden gemeinsam den deutschen Bundespräsidenten Frank–Walter Steinmeier (69) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (63) zum Staatsbesuch.
Am Freitag, dem 5. Dezember, richtet Kate ihr mittlerweile fünftes jährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey aus. In den vergangenen Jahren haben William und die drei gemeinsamen Kinder – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – Kate bei diesem besonderen Abend unterstützt.