Prinz William hat «grosse Pläne» für Herzogin Sophie

Darüber hinaus sagte die ehemalige BBC–Korrespondentin für das Königshaus, Jennie Bond, im Gespräch mit «OK!»: «Sophie hat sich in jeder Hinsicht als eine grosse Bereicherung für die königliche Familie erwiesen und William wäre dumm, ihren Wert zu ignorieren.» So konzentriere sie sich durchaus auch auf schwierige Themen wie die Bekämpfung sexueller Gewalt in Konfliktgebieten und weiblicher Genitalverstümmelung. «Sie hat viele Jahre lang unter dem Radar gearbeitet und weder die Aufmerksamkeit erwartet noch bekommen, die sie verdient. Doch seit Kurzem, mit der Verkleinerung der Königsfamilie, erkennt die Öffentlichkeit, wie wichtig die Herzogin für die Arbeit der Monarchie ist», so die Royal–Expertin.