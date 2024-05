Prinz William: Herzhafte Fleischtaschen für die ganze Familie

Sichtlich gut gelaunt landete er zuvor laut «Daily Mail» im Hafen von St. Marys, der grössten Insel der Gruppe, mit einem kleinen Boot namens The Pegasus an. Eine Gruppe Schaulustiger habe dem Prinzen, der im Übrigen auch den Titel Herzog von Cornwall trägt, beim Aussteigen am Kai zugejubelt. In blauer Chinohose, dunkelbraunem Jackett, hellem Hemd und lässiger Sonnenbrille lobte er vor Ort das gute Wetter. Anschliessend ging es in das besagte «On the Quay»–Café, wo er sich insgesamt fünf Cornish Pastys für ca. 6,40 Euro pro Stück für zu Hause mitnahm. Die herzhaften Fleischtaschen sind in aller Regel mit einer Art Pastete bestehend aus Rindfleisch, Kartoffeln, Steckrüben, Zwiebeln sowie Salz und Pfeffer gefüllt und werden mit Teig ummantelt ausgebacken.