Prinz William in Tarnkleidung zum Militärbesuch

Prinz William (43) besuchte am Mittwoch in seiner Funktion als Regimentskommandeur das Militärcamps Bulford in Wiltshire bei Salisbury. Als Colonel–in–Chief des 1. Battalion Mercian Regiment trug der Thronfolger von Kopf bis Fuss die Militäruniform.
Im Tarnanzug, Barrett und Kampfstiefeln unterhielt der Prinz von Wales mit Frau Hauptmann Maria Bell, Leiterin des Mercian Female Network, die ihm den Campus zeigte. Der Thronfolger gab sich volksnah und bodenständig.
Mehr Frauen sollen ins Militär
Die Soldatinnen berichteten dem dreifachen Vater von ihren Erfahrungen als Frau bei den Streitkräften und die Vereinbarkeit von Familie und Militärkarriere. Laut «GB News» machen Frauen rund 12 Prozent der britischen regulären Streitkräfte aus. Die militärische Führung verfolge das Ziel, diese Zahl bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen.
Während seines Besuchs besichtigte der ausgebildete Militärpilot die eigens dafür errichtete städtische Ausbildungsanlage des Regiments, wo die Truppen derzeit Drohnentechnologie für die Kriegsführung in Städten testen und erproben. Er beobachtete Soldaten bei Übungen zum Häuserkampf und bekam die Gelegenheit, selbst eine Drohne zu bedienen, wodurch er sich ein Bild davon machen konnte, wie das Fluggerät Infanterieeinheiten bei Operationen unterstützt. Das Bataillon zählt laut Bericht zu den kampferprobtesten Einheiten der Armee und hat seit seiner Aufstellung mehr als 15 operative Einsätze absolviert.