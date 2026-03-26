Prinz William in Tarnkleidung zum Militärbesuch

Während seines Besuchs besichtigte der ausgebildete Militärpilot die eigens dafür errichtete städtische Ausbildungsanlage des Regiments, wo die Truppen derzeit Drohnentechnologie für die Kriegsführung in Städten testen und erproben. Er beobachtete Soldaten bei Übungen zum Häuserkampf und bekam die Gelegenheit, selbst eine Drohne zu bedienen, wodurch er sich ein Bild davon machen konnte, wie das Fluggerät Infanterieeinheiten bei Operationen unterstützt. Das Bataillon zählt laut Bericht zu den kampferprobtesten Einheiten der Armee und hat seit seiner Aufstellung mehr als 15 operative Einsätze absolviert.