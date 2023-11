Prinz William in voller Kampfmontur: Besuch beim Mercian Regiment

«Echte Bildung im Feld»

Am Donnerstagnachmittag schloss er sich erstmals den Soldaten des Merican Regiments an und trainierte mit ihnen in voller Tarnkleidung. Kurz nach seiner Ankunft in der Salisbury Plain erhielt der Prinz zunächst eine theoretische Einweisung in die Arbeit des Regiments. Das Kampfteam der 12. Panzerbrigade wird im kommenden Jahr nach Polen entsandt, um eine Reihe von Diensten zu erbringen, darunter Kampftechnik, Brückenüberquerung und Luftverteidigung, wie die britische «Daily Mail» berichtete. Danach begutachtete er die militärischen Fahrzeuge und nahm an einer Angriffsübung teil. Dabei warf er Rauchgranaten und bediente das Geschütz eines Panzers. Anschliessend traf er verschiedene Militärangehörige, um mehr über ihre Rollen und Erfahrungen im Regiment zu erfahren.