Prinz William in voller Soldatenuniform bei Militärübung

Prinz William (42) ist nicht nur der Prinz von Wales und designierte Thronfolger von König Charles III. (76). Er hat auch diverse Militärwürden inne – unter anderem ist er der Honorary Colonel of the Welsh Guards, zu Deutsch Ehrenoberst der Waliser Garde. In dieser Funktion wohnte der Royal am Dienstagmorgen (26. November) mehreren Militärübungen des 1. Bataillons des britischen Garde–Grenadierregiments in der Hochebene Salisbury Plain im Süden Englands bei.