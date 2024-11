Prinz William: Kein Glatzenträger ist so sexy wie er

William glänzt seit dem Sommer mit Glatze und Bart

Spitzenreiter Prinz William sorgte unterdessen in den vergangenen Monaten mit einem neuen Look für Aufsehen. Zur Glatze kombiniert der Sohn von König Charles (75) seit einigen Wochen Bart. Seit August lässt er sich die Gesichtsbehaarung stehen. Was zunächst nach einem sommerlichen Urlaubslook aussah, ist in den Alltag des britischen Thronfolgers übergegangen. Auch bei seiner jüngsten Reise nach Südafrika zur Verleihung der Earthshot Awards zeigte sich der Royal wieder mit Bart.