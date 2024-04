Prinz William kündigt erste Termine nach Kates Krebsdiagnose an

Das steht für Prinz William am Donnerstag an

Zunächst steht für William ein Besuch bei der gemeinnützigen Organisation «Surplus to Supper» auf dem Programm. Diese kümmert sich seit 2017 um überschüssige Lebensmittel. Der Prinz soll darüber unterrichtet werden, wie die Nahrungsmittel angeliefert, sortiert, neu verpackt und weiterverteilt werden. Danach geht es in ein Jugendzentrum im westlichen London, das regelmässig von «Surplus to Supper» beliefert wird. William erfährt dort, wie jungen Menschen vor Ort damit geholfen wird.