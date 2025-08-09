Prinz William landet vor Kate in neuer Royals-Beliebtheitsstudie

Prinz Andrew bleibt Schlusslicht

Den unrühmlichen letzten Platz belegt weiterhin Prinz Andrew (65) mit erschütternden 87 Prozent negativer Bewertungen. Nur fünf Prozent der Briten haben eine positive Meinung über den Duke of York – ein Wert, der sich seit seinem verhängnisvollen «Newsnight»–Interview 2019 kaum verändert hat. Auch in einer Umfrage im vergangenen Mai war er auf dem letzten Platz gelandet.