Prinz William: Lunch mit Heidi Klum und Winnie Harlow

Prinzessin Kate «würde es lieben, hier zu sein»

Für William ist es der letzte offizielle Termin seiner viertägigen Reise, in deren Mittelpunkt die Verleihung des Earthshot Prizes war. An die bevorstehende Heimreise will der britische Thronfolger offenbar noch gar nicht denken: «Ich liebe Kapstadt, ich hatte die beste Woche hier, es hat wirklich Spass gemacht. Ich will nicht gehen!», sagte er laut der «Daily Mail» bei dem Mittagessen. Hinzu fügte er: «Meine Kinder würden es lieben, hier zu sein, und Catherine auch.»