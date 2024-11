Prinz William macht gute Figur beim Rugby

Prinz William (42) ist nach Südafrika gereist, um dort unter anderem am 6. November in Kapstadt an der Verleihung des «Earthshot Prize» teilzunehmen. Im Rahmen des Besuchs stehen aber auch zahlreiche weitere Termine an. Am 4. November liess es sich der Royal etwa nicht nehmen, sich die Arbeit der Atlas Foundation vor Ort anzusehen.