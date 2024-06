Prinz William mit Statement zu Gesundheit von Prinzessin Kate

Bei seinem Auftritt vor den versammelten, noch lebenden Veteranen des «D–Day» verlas William einen Auszug aus einem Brief, den ein Soldat am Tag der Landung der alliierten Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944 an seine Frau geschickt hatte. Alastair Bannerman, so der Name des Soldaten, hatte das Glück, den «D–Day», den Krieg und die Gefangenschaft zu überleben und zu seiner Familie zurückzukehren. «Zu viele taten das nicht», so Prinz William. «Wir werden immer jenen Menschen gedenken, die gedient haben und die sie verabschieden mussten. [...] Heute erinnern wir an den Mut aller, die das Meer überquerten, um Europa zu befreien.»