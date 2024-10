Prinz William möchte royale Rolle nutzen um «zu helfen, wo ich kann»

Bereits in rund zwei Wochen wird das Dokumentar–Programm «Prince William: We Can End Homelessness» (Dt. «Prinz William: Wir können Obdachlosigkeit beenden») im englischen TV erscheinen. In der Doku geht es um das erste Jahr der von Prinz William (42) selbst ins Leben gerufenen «Homewards»–Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Obdachlosigkeit zu beenden. In einem vorab veröffentlichten Clip aus dem Programm hat sich der Prinz von Wales und Ehemann von Prinzessin Kate (42) jetzt einer durchaus härteren Nachfrage gestellt.