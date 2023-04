Prinz William nimmt Reservierung im Restaurant an

Allerdings sprach er die Adresse «Bennetts Hill» nicht richtig aus, weshalb er nach dem Telefonat befürchtete: «Ich habe ihn wahrscheinlich woanders in Birmingham hingeschickt, also entschuldige ich mich.» Auf dem offiziellen Twitter-Account des Prinzenpaares hiess es später: «Ich hoffe, wir haben diesem Gast gesagt, er soll an den richtigen Ort kommen». Williams Sorge war unbegründet: Um 14.15 Uhr kamen Vinay Aggarwal und seine Frau Ankita Gulati pünktlich im Restaurant an.