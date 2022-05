Prinz William reist kurzfristig in die Vereinigten Arabischen Emirate

Für Prinz William war es schon der zweite dort Besuch in diesem Jahr. Erst am 9. Februar 2022 hatte er zum ersten Mal in seinem Leben die Vereinigten Arabischen Emirate betreten. Damals besuchte er unter anderem die Expo 2020. Zu einem Instagram-Bild schrieb er damals: «Ich freue mich darauf, in Dubai anzukommen, um das Vereinigte Königreich auf der Expo 2020 zu feiern und das wichtige Thema der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und internationalen Partnern zu diskutieren.»