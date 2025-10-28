Prinz William reist ohne Prinzessin Kate nach Brasilien.

Der Umzug soll einen Neuanfang für die Familie markieren. Seit sie im August 2022 nach Adelaide Cottage gezogen waren, mussten sie schwere Zeiten durchstehen: Der Tod von Williams Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926–2022), die Krebsdiagnosen von Kate und König Charles – der 76–Jährige wird immer noch behandelt. William bekannte kürzlich in einem Interview mit Schauspieler Eugene Levy für dessen Apple–TV–Serie «The Reluctant Traveler», es sei «das härteste Jahr gewesen, das ich je erlebt habe.»