Prinz William sagt Obdachlosigkeit den Kampf an

Für Prinz William ist der Kampf gegen Wohnungslosigkeit eine Herzensangelegenheit. Schon länger engagiert er sich in diesem Feld. So verkaufte er in London Obdachlosenzeitungen und teilte in dem Hilfszentrum The Passage Essen aus. Gemeinsam mit seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) hatte der junge William die Einrichtung bereits 1993 besucht. Auch für Lady Di hatte der Einsatz für obdachlose Menschen eine hohe Priorität.