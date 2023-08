Prinz William schwänzt das WM-Finale, Königin Letizia kommt

Königin Letizia von Spanien wird beim WM-Finale indes gemeinsam mit ihrer Tochter, Prinzessin Sofia von Spanien (16), zugegen sein, wie der spanische Fussballverband meldet. Letizia gilt als grosse Unterstützerin der Mannschaft. Vor Turnierbeginn besuchte sie die Spielerinnen in ihrem Trainingszentrum. Ihre ältere Tochter, die Thronfolgerin Prinzessin Leonor von Spanien (17), wird die lange Reise nach Australien jedoch nicht mit antreten. Die 17-Jährige begann in dieser Woche ihre Ausbildung an der spanischen Militärakademie. Auch König Felipe VI. (55) bleibt dem Match aufgrund anderer Verpflichtungen fern.