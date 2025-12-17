Prinz William: Sein neues Projekt dürfte Tochter Charlotte gefallen

Die Sportlerin, die ihre aktive Karriere 2022 beendete, verrät dem Royal dabei: «Einen Grossteil meiner Kindheit verbrachte ich im örtlichen Park mit Fussballspielen. Ohne diese Grünflächen hätte ich wahrscheinlich nie Fussball gespielt, weder auf einem normalen Niveau noch sonst wo. Sie sind einfach so wichtig.» Prinz William ergänzt: «Der Zugang zu frischer Luft, ein wenig Ruhe und Frieden, Grünflächen – das tut unserem Geist und Körper so gut. Man braucht diesen Raum. Man braucht ihn in so vielen Gemeinden wie möglich.»