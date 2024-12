Prinz William serviert heimlich Weihnachtsessen

Kampf gegen Obdachlosigkeit als Herzensthema

Der dreifache Vater macht sein Engagement gegen Obdachlosigkeit zu einer seiner wichtigsten Missionen. In einer kürzlich ausgestrahlten ITV–Dokumentation «Prince William: We Can End Homelessness» betonte er: «Ich komme ohne versteckte Agenda – ich will einfach nur verzweifelten Menschen in Not helfen.»