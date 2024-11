Prinz William setzt sich in Wales gegen Obdachlosigkeit von Frauen ein

Prinz William sprach erst vor Kurzem darüber, wie ihn seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (1961–1997), dazu inspiriert hätte, Obdachlosigkeit zu beenden. «Ich habe mich von dem, was meine Mutter getan hat, inspirieren und leiten lassen, insbesondere im Hinblick auf die Obdachlosigkeit», sagte er in einem Trailer zur Dokumentation «Prince William: We Can End Homelessness», die bald im britischen Fernsehen erscheint.