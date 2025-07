Prinz William siegt bei Charity-Polospiel ohne Prinzessin Kate

Prinz William (43) hat am 11. Juli einen Termin wahrgenommen, der seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil seines Sommers ist. Er trat zu einem alljährlichen Charity–Polospiel im traditionsreichen Guards Polo Club in Windsor an. Mehr als eine Million Pfund seien dabei für wohltätige Zwecke gesammelt worden, wie es auf dem Instagram–Account von William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), heisst. «Auch im 14. Jahr seines Bestehens unterstützt das Match weiterhin Organisationen, die im gesamten Vereinigten Königreich und darüber hinaus wichtige Arbeit leisten», erklärt der Palast. Nun liege man bei insgesamt mehr als 14 Millionen Pfund, die durch das Event über die Jahre eingenommen worden sind.