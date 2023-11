Prinz William: So lief die Verleihung der Earthshot Prize Awards

Diese Stars waren dabei

Prinz William und Cate Blanchett liessen sich gemeinsam auf dem grünen Teppich in Singapur ablichten. Die australische Schauspielerin, die Mitglied der Earthshot–Prize– Jury ist, kam in einem schicken Hosenanzug–Ensemble aus Hose, Weste mit V–Ausschnitt und dazu passendem Blazer in einem schimmernden Beige–Ton. William warf sich in einen eleganten Anzug, zu dem er ein weisses Hemd, Fliege und ein grünes Samt–Sakko kombinierte. Der britische Thronfolger und die Schauspielerin gaben sich vor den Fotografen die Hand und strahlten.