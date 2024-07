Prinz William soll zum EM-Viertelfinale nach Düsseldorf reisen

Das Achtelfinale als «Achterbahn der Gefühle»

Demnach soll der britische Royal, der Präsident des nationalen englischen Fussballverbandes FA ist, kurz vor dem Spiel am Samstag (6. Juli) gegen die Schweiz in Düsseldorf ankommen und nach der Partie gleich wieder in den Flieger steigen. Wer ihn begleiten könnte, ist nicht bekannt. Zum Vorrundenspiel in Frankfurt war William alleine angereist. Dort traf er jedoch auf weitere Royals: Der dänische König Frederik X. (56) und dessen Tochter Prinzessin Josephine (13) verfolgten ebenfalls das Spiel und unterstützten ihr Land.