Prinz William stattet Englands Fussballerinnen einen Besuch ab

«Ein ganz besonderer Überraschungsbesuch!», heisst es in einem Instagram–Post der Mannschaft zu Gruppenbildern mit dem Royal. Demnach nahm William heute an einer «Made For This Game»–Session im St. George's Park neben den ehemaligen Lionesses Rachel Brown–Finnis (44) und Kerry Davis (62) teil. Die Kampagne «Made for this Game» wurde laut «Daily Mail» zur Unterstützung junger Mädchen im englischen Frauenfussball ins Leben gerufen.