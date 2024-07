Prinz William streicht Camillas Schwester Annabel von der Gehaltsliste

Vertrag soll ausgelaufen sein

Eine Bezahlung für ihre eigentlichen Dienste taucht in der Bilanz für die Jahre 2023/24 nicht mehr auf. Prinz William (42) soll als Duke of Cornwall Camillas Schwester gar nicht mehr beschäftigen, was jedoch nicht auf ihre Arbeit zurückzuführen sei. Wie die «Daily Mail» berichtet, war der Vertrag von Elliot befristet und sei nun lediglich ausgelaufen. Die Innenarchitektin hatte die Position nach der Hochzeit von Charles und Camilla im Jahr 2005 übernommen, was aufgrund der familiären Beziehungen laut «Daily Mail» nicht unumstritten war.