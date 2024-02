Prinz William trotz schwieriger Wochen bei Gala zu Scherzen aufgelegt

Am Mittwoch war William zunächst mit der Verleihung von mehr als 50 Ehrungen auf Schloss Windsor und am Abend mit der Teilnahme an dem Galadinner zu seinen öffentlichen Pflichten zurückgekehrt. Er hatte sich in den vorangegangenen Wochen eine kurze Auszeit genommen, um sich um seine am Bauch operierte Ehefrau und die gemeinsamen Kinder – Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) – kümmern zu können. Am 5. Februar hatte der Buckingham Palast mitgeteilt, dass bei König Charles III. im Rahmen eines Prostata–Eingriffs «eine Form von Krebs» festgestellt worden war.