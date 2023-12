Prinz William: Überraschende Reise nach Kuwait kurz vor Weihnachten

Prinz William wird in Sandringham erwartet

Die Reise ist auch überraschend, da die britischen Royals sich vor den Festtagen traditionell zurückziehen, um Zeit mit der Familie zu verbringen und nur in absoluten Ausnahmesituationen offizielle Termine wahrnehmen. Seit dem vergangenen Freitag hat die Schule von Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) ihre Pforten bereits geschlossen. Jedes Jahr zu Weihnachten versammelt sich die Königsfamilie in Sandringham in Norfolk, um gemeinsam das Fest zu feiern. Es wird erwartet, dass William nach seiner Rückkehr aus Kuwait direkt nach Sandringham fahren wird. Am 25. Dezember wird die royale Familie beim Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church erwartet.